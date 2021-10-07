Сегодня, 7 октября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 160 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать ужасное двойное убийство в огне. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 160 серии

В коттеджном городке «Счастье» произошел ужасный пожар. Бизнесмен Виталий Кузенко сгорел вместе со своей женой Ириной. Неужели убийство могли совершить ради наследства?

Следствие обнаруживает, что выжили их дети ― 18-летний Иван и 19-летняя София.

Оказывается, что бизнес Виталия последнее время уже был связан с помощью детям-сиротам. Но с чего он начинал и мог ли нажить врагов по пути?

Действительно ли убийца хотел уничтожить Кузенко-старшего и выполнил свой замысел, или детям бизнесмена грозит опасность?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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