Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чим зацікавить 159 серія детективного серіалу

06.10.2021

Сьогодні, 6 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 159 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство радіоведучого. Усі деталі читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Слід»: 158 серія дивитися онлайн

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 159 серії

  • До ОСА потрапляє справа про вбивство радіоведучого Богдана Стожука, якого викрали, десь тримали, а після вбивства викинули в парку.
  • Які були мотиви у злочинців, якщо всі цінні речі чоловіка залишилися при ньому?
  • Невже він став мішенню через свою своєрідну програму на «Кактус ФМ», де працював радіоведучим? Разом з напарником Богдан «опускав» тих слухачів, які до них додзвонилися, і не завжди реакція у відповідь була позитивною.
  • Хтось два місяці тому почав телефонувати в студію і погрожувати хлопцям у прямому ефірі. Невже ображений чоловік міг піти на вбивство заради помсти?
  • І чому напали саме на Богдана, а не на його напарника?

Більше на тему: Як знімають детективний серіал «Слід»

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 159 серія детективного серіалу

Серіал Слід 159 серія на сайті СТБ вже 06.10.2021. Про що сюжет сто п'ятдесят дев'ятої серії серіалу Слід - опис. Слід 159 серія 06.10.2021 - огляд.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send