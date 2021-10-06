Сьогодні, 6 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 159 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство радіоведучого. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

До ОСА потрапляє справа про вбивство радіоведучого Богдана Стожука, якого викрали, десь тримали, а після вбивства викинули в парку.

Які були мотиви у злочинців, якщо всі цінні речі чоловіка залишилися при ньому?

Невже він став мішенню через свою своєрідну програму на «Кактус ФМ», де працював радіоведучим? Разом з напарником Богдан «опускав» тих слухачів, які до них додзвонилися, і не завжди реакція у відповідь була позитивною.

Хтось два місяці тому почав телефонувати в студію і погрожувати хлопцям у прямому ефірі. Невже ображений чоловік міг піти на вбивство заради помсти?