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«Слід»: чем заинтересует 159 серия детективного сериала

06.10.2021

Сегодня, 6 октября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 159 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство радиоведущего. Все детали читайте в материале. 

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 159 серии

  • К ОСА попадает дело об убийстве радиоведущего Богдана Стожука, которого похитили, где-то держали, а после убийства выбросили в парке.
  • Какие были мотивы у преступников, если все ценные вещи мужчины остались при нем?
  • Неужели он стал мишенью из-за своей своеобразной программы на «Кактус ФМ», где работал радиоведущим? Вместе с напарником Богдан «опускал» тех слушателей, которые к ним дозвонились, и не всегда ответная реакция была позитивной.
  • Кто-то два месяца назад начал звонить в студию и угрожать парням в прямом эфире. Неужели оскорбленный мужчина мог пойти на убийство ради мести?
  • И почему напали именно на Богдана, а не на его напарника?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 159 серия детективного сериала

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