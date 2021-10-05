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«Слід»: чим зацікавить 158 серія детективного серіалу

05.10.2021

Сьогодні, 5 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 158 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть містичне вбивство екстрасенса. Усі деталі читайте в матеріалі.

 

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 158 серії

  • ОСА розслідує вбивство відомої ясновидиці, тіло якої знайшли у її ж квартирі. Невже екстрасенс не змогла запобігти своїй загибелі?
  • Слідство наштовхується на перші «сюрпризи», коли знаходить напис на руці вбитої: «Вбивця Іван». Хто такий Іван? Тіло знайшов чоловік загиблої Роман ― чи пов’язаний він із цим?
  • Все ж є інший зв’язок: у той час, коли сталося вбивство, до Афіни мала прийти відвідувачка Іванна, але вона скасувала запис буквально за 5 хвилин. 
  • Хто ж убив Афіну? Навіщо мільйонерці знадобилася смерть ворожки? І як із цим пов’язаний чоловік Афіни?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 158 серія детективного серіалу

Серіал Слід 158 серія на сайті СТБ вже 05.10.2021. Про що сюжет сто п'ятдесят восьмої серії серіалу Слід - опис. Слід 158 серія 05.10.2021 - огляд.

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