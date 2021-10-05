Сегодня, 5 октября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 158 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать мистическое убийство экстрасенса. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 158 серии

ОСА расследует убийство известной ясновидицы, тело которой нашли в ее же квартире. Неужели экстрасенс не смогла предупредить свою гибель?

Следствие сталкивается с первыми «сюрпризами», когда находит надпись на руке убитой: «Убийца Иван». Кто такой Иван? Тело нашел муж погибшей Роман ― связан ли он с этим?

Все же эксперты находят иную связь: в то время, когда произошло убийство, к Афине должна была прийти посетительница Иванна, но она отменила запись буквально за 5 минут.

Кто убил Афину? Зачем миллионерше понадобилась смерть гадалки? И как с этим связан муж Афины?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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