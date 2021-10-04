Сьогодні, 4 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 157 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть інсценування пограбування з убивством. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 157 серії

Невже на стіл ОСА лягла легка справа? Жінка застрелила грабіжника під час зламу ― він не встиг навіть нічого вкрасти.

Однак не все так просто, за словами власника будинку Дмитра. Чому з його сейфа зникла велика сума ― 100 000 доларів? У грабіжника цих грошей не знайшли.

Які подробиці про Дмитра спливли в ході розслідування, і яку роль тут зіграла жінка?

Невже пограбування було заплановано заздалегідь, щоб отримати більшу компенсацію?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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