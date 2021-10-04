Сегодня, 4 октября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 157 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать инсценировку ограбления с убийством. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 157 серии

Неужели на стол ОСА легло пустяковое дело? Женщина застрелила грабителя во время взлома ― он не успел даже ничего украсть.

Но не все так просто, по словам владельца дома Дмитрия. Почему из его сейфа пропала большая сумма – 100 000 долларов? У грабителя этих денег не нашли.

Какие подробности о Дмитрии всплыли в ходе расследования, и какую роль тут сыграла женщина?

Неужели ограбление было запланировано заранее, чтобы получить большую компенсацию?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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