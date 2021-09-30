Сьогодні, 30 вересня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 156 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть подвійне вбивство за незрозумілих обставин. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 156 серії

На безлюдній трасі виявлено чоловіка і жінку з однаковими опіками. Як вони там опинилися? І чому чоловік мертвий, а жінка з ознаками анафілактичного шоку?

Детективам ОСА потрапляє справа, у якій занадто багато неясного. Невже людей просто викинули на дорогу? І хто за цим стоїть?

Що дає для розслідування відкриття того, що чоловік також помер від анафілактичного шоку?

Це подвійне вбивство, нещасний випадок чи масштабна схема, і жертв може бути більше?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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