Сегодня, 30 сентября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 156 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать двойное убийство при непонятных обстоятельствах. Все детали читайте в материале.

Больше по теме: «Слід»: 155 серия смотреть онлайн

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 156 серии

На пустынной трассе найдены мужчина и женщина с одинаковыми ожогами. Как они там оказались? И почему мужчина мертв, а женщина с признаками анафилактического шока?

Детективам ОСА попадается дело, в котором слишком много неясного. Неужели людей просто выбросили на дорогу? И кто за этим стоит?

Что дает для расследования открытие того, что мужчина также умер от анафилактического шока?

Это двойное убийство, несчастный случай или масштабная схема, и жертв может быть больше?

Больше по теме: Как снимают детективный сериал «Слід»

В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 156 серия детективного сериала Сериал Слід 156 серия на сайте СТБ уже 30.09.2021. О чем сюжет сто пятьдесят шестой серии сериала Слід - описание. Слід 156 серия 30.09.2021 - обзор.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.