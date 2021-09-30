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«Слід»: чем заинтересует 156 серия детективного сериала

30.09.2021

Сегодня, 30 сентября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 156 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать двойное убийство при непонятных обстоятельствах. Все детали читайте в материале. 

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 156 серии

  • На пустынной трассе найдены мужчина и женщина с одинаковыми ожогами. Как они там оказались? И почему мужчина мертв, а женщина с признаками анафилактического шока?
  • Детективам ОСА попадается дело, в котором слишком много неясного. Неужели людей просто выбросили на дорогу? И кто за этим стоит?
  • Что дает для расследования открытие того, что мужчина также умер от анафилактического шока?
  • Это двойное убийство, несчастный случай или масштабная схема, и жертв может быть больше?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 156 серия детективного сериала

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