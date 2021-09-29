«Слід»: чим зацікавить 155 серія детективного серіалу
29.09.2021
Сьогодні, 29 вересня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 155 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть серію вбивств, схожих на самогубство. Усі деталі читайте в матеріалі.
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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.
Серіал «Слід» ― сюжет 155 серії
- До ОСА потрапляє дивне відео ― чоловік здійснює самогубство, розповідаючи, що виною всьому борги в банку.
- Невже людина наклала на себе руки через те, що банк вимагав віддати заставу за борги?
- Яку IP-адресу завантаження відео вдається визначити Шугаєву? Який зв’язок між загиблими боржниками банку, і навіщо самогубець завантажив відео своєї смерті з чужого комп’ютера?
- Але для розкриття злочину потрібно знайти тіло. З якими труднощами зіткнулися детективи ОСА?
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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.
Video: «Слід»: чим зацікавить 155 серія детективного серіалу
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