Сьогодні, 29 вересня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 155 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть серію вбивств, схожих на самогубство. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 155 серії

До ОСА потрапляє дивне відео ― чоловік здійснює самогубство, розповідаючи, що виною всьому борги в банку.

Невже людина наклала на себе руки через те, що банк вимагав віддати заставу за борги?

Яку IP-адресу завантаження відео вдається визначити Шугаєву? Який зв’язок між загиблими боржниками банку, і навіщо самогубець завантажив відео своєї смерті з чужого комп’ютера?

Але для розкриття злочину потрібно знайти тіло. З якими труднощами зіткнулися детективи ОСА?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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