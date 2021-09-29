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«Слід»: чим зацікавить 155 серія детективного серіалу

29.09.2021

Сьогодні, 29 вересня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 155 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть серію вбивств, схожих на самогубство. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 155 серії

  • До ОСА потрапляє дивне відео ― чоловік здійснює самогубство, розповідаючи, що виною всьому борги в банку.
  • Невже людина наклала на себе руки через те, що банк вимагав віддати заставу за борги?
  • Яку IP-адресу завантаження відео вдається визначити Шугаєву? Який зв’язок між загиблими боржниками банку, і навіщо самогубець завантажив відео своєї смерті з чужого комп’ютера?
  • Але для розкриття злочину потрібно знайти тіло. З якими труднощами зіткнулися детективи ОСА?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 155 серія детективного серіалу

Серіал Слід 155 серія на сайті СТБ вже 29.09.2021. Про що сюжет сто п'ятдесят п'ятої серії серіалу Слід - опис. Слід 155 серія 29.09.2021 - огляд.

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