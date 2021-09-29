Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чем заинтересует 155 серия детективного сериала

29.09.2021

Сегодня, 29 сентября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 155 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать серию убийств, похожих на самоубийство. Все детали читайте в материале. 

Больше по теме: «Слід»: 154 серия смотреть онлайн

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 155 серии

  • В ОСА попадает странное видео ― мужчина совершает самоубийство, рассказывая, что виной всему долги в банке.
  • Неужели человек покончил с собой из-за того, что банк требовал отдать залог за его долги?
  • Какой IP-адрес загрузки видео удается вычислить Шугаеву? Какая связь между погибшими должниками банка, и зачем самоубийца загрузил видео своей смерти с чужого компьютера?
  • Но для раскрытия преступления нужно найти тело. С какими трудностями столкнулись детективы ОСА?

Больше по теме: Как снимают детективный сериал «Слід»

В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 155 серия детективного сериала

Сериал Слід 155 серия на сайте СТБ уже 29.09.2021. О чем сюжет сто пятьдесят пятой серии сериала Слід - описание. Слід 155 серия 29.09.2021 - обзор.

 

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить