Сегодня, 29 сентября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 155 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать серию убийств, похожих на самоубийство. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 155 серии

В ОСА попадает странное видео ― мужчина совершает самоубийство, рассказывая, что виной всему долги в банке.

Неужели человек покончил с собой из-за того, что банк требовал отдать залог за его долги?

Какой IP-адрес загрузки видео удается вычислить Шугаеву? Какая связь между погибшими должниками банка, и зачем самоубийца загрузил видео своей смерти с чужого компьютера?

Но для раскрытия преступления нужно найти тело. С какими трудностями столкнулись детективы ОСА?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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