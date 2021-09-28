Сьогодні, 28 вересня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 154 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство спортсменки зі світовим ім’ям. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 154 серії

Як багаторазова чемпіонка України з кульової стрільби могла сама загинути від кулі у власній оселі? І чому злочин не схожий на пограбування та напад?

Невже на вбивство пішла людина, яка дуже спритно замела сліди свого злочину? Хто зі знайомих жертви міг таке провернути?

Розслідування виходить на слід ― він пов’язаний із чоловіком чемпіонки, який виявився втягнутим у сумнівні справи.

Співробітники ОСА виявляють, що насправді зробила загибла Софія Фролова. Чи міг чоловік убити колишню дружину з помсти? Усі докази проти нього…

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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