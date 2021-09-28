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«Слід»: чим зацікавить 154 серія детективного серіалу

28.09.2021

Сьогодні, 28 вересня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 154 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство спортсменки зі світовим ім’ям. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 154 серії

  • Як багаторазова чемпіонка України з кульової стрільби могла сама загинути від кулі у власній оселі? І чому злочин не схожий на пограбування та напад?
  • Невже на вбивство пішла людина, яка дуже спритно замела сліди свого злочину? Хто зі знайомих жертви міг таке провернути?
  • Розслідування виходить на слід ― він пов’язаний із чоловіком чемпіонки, який виявився втягнутим у сумнівні справи.
  • Співробітники ОСА виявляють, що насправді зробила загибла Софія Фролова. Чи міг чоловік убити колишню дружину з помсти? Усі докази проти нього…

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 154 серія детективного серіалу

Серіал Слід 154 серія на сайті СТБ вже 28.09.2021. Про що сюжет сто п'ятдесят четвертої серії серіалу Слід - опис. Слід 154 серія 28.09.2021 - огляд.

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