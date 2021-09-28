Сегодня, 28 сентября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 154 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство спортсменки с мировым именем. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 154 серии

Как многократная чемпионка Украины по пулевой стрельбе могла сама погибнуть от пули в собственном доме? И почему преступление не похоже на ограбление и нападение?

Неужели на убийство пошел человек, который очень ловко замел следы своего преступления? Кто из знакомых жертвы мог такое провернуть?

Следствие выходит на след ― он связан с мужем чемпионки, который оказался втянут в сомнительные дела.

Сотрудники ОСА обнаруживают, что сделала на самом деле погибшая София Фролова. Мог ли мужчина убить бывшую жену из мести? Все доказательства против него…

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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