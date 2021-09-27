Сьогодні, 27 вересня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 153 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство представника «золотої молоді», тіло якого знайшли біля елітного селища. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 153 серії

Чому загиблого важко впізнати, і як слідство вийшло на клуб для «золотої молоді»?

Як експерти ОСА встановили, що перше враження ― пограбування і невдале оглушення ― не відповідає дійсності?

Що приховував загиблий, і чому його батьки не кинулися на пошуки, коли він не повернувся додому?

Що станеться з капітаном Дмитренком в елітному закладі?

І що ж насправді трапилося з хлопцем тієї фатальної ночі?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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