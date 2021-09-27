Сегодня, 27 сентября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 153 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство представителя «золотой молодежи», тело которого нашли возле элитного поселка. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 153 серии

Почему погибшего трудно опознать, и как следствие вышло на клуб для «золотой молодежи»?

Как эксперты ОСА установили, что первое впечатление ― ограбление и неудачное оглушение ― не соответствует действительности?

Что скрывал погибший, и почему его родители не кинулись на поиски, когда он не вернулся домой?

Что произойдет с капитаном Дмитренко в элитном заведении?

И что же случилось с парнем в ту роковую ночь на самом деле?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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