Сьогодні, 23 вересня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 152 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство-помсту. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 152 серії

Невже співробітникам ОСА нарешті трапилася проста справа? Розслідується пограбування будинку заступника директора компанії з продажу автомобілів Сергія Любова.

Детективам впадає в око, що злочинці не тільки зламали сейф, а й убили сторожа Любових Євгена Кірова.

Чому Євген збрехав роботодавцям? Яке його справжнє ім’я?

Які гріхи з 90-х приховував загиблий охоронець?

Невже його помилка в минулому породила монстра-вбивцю?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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