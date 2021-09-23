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«Слід»: чим зацікавить 152 серія детективного серіалу

23.09.2021

Сьогодні, 23 вересня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 152 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство-помсту. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 152 серії

  • Невже співробітникам ОСА нарешті трапилася проста справа? Розслідується пограбування будинку заступника директора компанії з продажу автомобілів Сергія Любова.
  • Детективам впадає в око, що злочинці не тільки зламали сейф, а й убили сторожа Любових Євгена Кірова.
  • Чому Євген збрехав роботодавцям? Яке його справжнє ім’я?
  • Які гріхи з 90-х приховував загиблий охоронець?
  • Невже його помилка в минулому породила монстра-вбивцю?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 152 серія детективного серіалу

Серіал Слід 152 серія на сайті СТБ вже 23.09.2021. Про що сюжет сто п'ятдесят другої серії серіалу Слід - опис. Слід 152 серія 23.09.2021 - огляд.

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