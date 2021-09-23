Сегодня, 23 сентября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 152 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство из мести. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 152 серии

Неужели сотрудникам ОСА, наконец, попалось простое дело? Идет расследование ограбления дома заместителя директора компании по продаже автомобилей Сергея Любова.

Детективам бросается в глаза, что преступники не только вскрыли сейф, но и убили сторожа Любовых Евгения Кирова.

Почему Евгений соврал работодателям? Какое его настоящее имя?

Какие грехи из 90-х скрывал погибший охранник?

Неужели его ошибка в прошлом породила монстра-убийцу?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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