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«Слід»: чим зацікавить 151 серія детективного серіалу

22.09.2021

Сьогодні, 22 вересня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 151 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство посеред вулиці. Усі деталі читайте в матеріалі.

сериал Слід 151 серія

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 151 серії

  • Чиї сліди знаходять детективи ОСА на місці, здавалося б, безнадійного злочину?
  • Навіщо в Мирослава Лозинського стріляли тричі ― що знайшли експерти агенції?
  • Невже чоловіка застрелили помилково під час пограбування?
  • Як слідчі вийшли від простого злочину до заплутаної інтриги з натяком на скандального вбивцю?
  • Який зв’язок розкрився між загиблим чоловіком і його вбивцею?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 151 серія детективного серіалу

Серіал Слід 151 серія на сайті СТБ вже 22.09.2021. Про що сюжет сто п'ятдесят першої серії серіалу Слід - опис. Слід 151 серія 22.09.2021 - огляд.

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