Сьогодні, 22 вересня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 151 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство посеред вулиці. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 151 серії

Чиї сліди знаходять детективи ОСА на місці, здавалося б, безнадійного злочину?

Навіщо в Мирослава Лозинського стріляли тричі ― що знайшли експерти агенції?

Невже чоловіка застрелили помилково під час пограбування?

Як слідчі вийшли від простого злочину до заплутаної інтриги з натяком на скандального вбивцю?

Який зв’язок розкрився між загиблим чоловіком і його вбивцею?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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