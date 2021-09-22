Сегодня, 22 сентября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 151 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать уличное убийство. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 151 серии

Чьи следы найдут детективы ОСА на месте, казалось бы, безнадежного преступления?

Зачем в Мирослава Лозинского стреляли три раза ― что нашли эксперты агентства?

Неужели мужчину застрелили по ошибке во время ограбления?

Как следователи вышли от простого преступления до запутанной интриги с намеком на скандального убийцу?

Какая связь раскрылась между погибшим мужчиной и его убийцей?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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