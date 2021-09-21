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«Слід»: чим зацікавить 150 серія детективного серіалу

21.09.2021

Сьогодні, 21 вересня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 150 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство сина професора. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 150 серії

  • Слідчій агенції доведеться розслідувати підозріле зникнення сина відомого професора, представника нинішньої «золотої молоді».
  • Через заплутані і складні сімейні взаємини зникнення молодика виявили не одразу, але материнське серце допомогло досягти зв’язку.
  • Що за інвестори призначили зустріч в іншому місті? Тільки слідчим ОСА вдасться дізнатися про зв’язки хлопця, які він приховував.
  • Хто насправді стоїть за злочином, який настільки заплутав правоохоронців?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 150 серія детективного серіалу

Серіал Слід 150 серія на сайті СТБ вже 21.09.2021. Про що сюжет сто й п'ятдесят серії серіалу Слід - опис. Слід 150 серія 21.09.2021 - огляд.

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