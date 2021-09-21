Сегодня, 21 сентября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 150 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать пропажу профессорского сына. Все детали читайте в материале.

Больше по теме: «Слід»: чем заинтересует 149 серия детективного сериала

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 150 серии

Следственному агентству придется расследовать подозрительное исчезновение сына известного профессора, представителя нынешней «золотой молодежи».

Из-за запутанных и сложных семейных отношений пропажу молодого человека обнаружили не сразу, но материнское сердце позволило добиться связи.

Что за инвесторы назначили встречу в другом городе? Только следователям ОСА удастся разузнать о связях молодого человека, которые он скрывал.

Кто на самом деле стоит за преступлением, которое настолько запутало правоохранителей?

Больше по теме: Как снимают детективный сериал «Слід»

В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 150 серия детективного сериала Сериал Слід 150 серия на сайте СТБ уже 21.09.2021. О чем сюжет сто пятидесятой серии сериала Слід - описание. Слід 150 серия 21.09.2021 - обзор.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.