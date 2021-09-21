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«Слід»: чем заинтересует 150 серия детективного сериала

21.09.2021

Сегодня, 21 сентября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 150 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать пропажу профессорского сына. Все детали читайте в материале. 

Слід 150 серия - анонс

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 150 серии

  • Следственному агентству придется расследовать подозрительное исчезновение сына известного профессора, представителя нынешней «золотой молодежи».
  • Из-за запутанных и сложных семейных отношений пропажу молодого человека обнаружили не сразу, но материнское сердце позволило добиться связи.
  • Что за инвесторы назначили встречу в другом городе? Только следователям ОСА удастся разузнать о связях молодого человека, которые он скрывал.
  • Кто на самом деле стоит за преступлением, которое настолько запутало правоохранителей?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 150 серия детективного сериала

Сериал Слід 150 серия на сайте СТБ уже 21.09.2021. О чем сюжет сто пятидесятой серии сериала Слід - описание. Слід 150 серия 21.09.2021 - обзор.

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