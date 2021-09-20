Сегодня, 20 сентября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 149 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство фармацевтов-химиков. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 149 серии

ОСА получает сообщение о двух телах на стройке, но по прибытии следователей на место они взрываются.

Как установить личности погибших, если от тел осталось так мало? Только эксперты ОСА могут тут разобраться.

Расследование приводит к еще более запутанному делу, в котором были замешаны погибшие, но и сами они оказались непростыми.

Но неожиданно в этом расследовании появляется женщина, которая все ставит с ног на голову…

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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