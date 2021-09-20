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«Слід»: чим зацікавить 149 серія детективного серіалу

20.09.2021

Сьогодні, 20 вересня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 149 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач будуть розслідувати вбивство фармацевтів-хіміків. Усі деталі читайте в матеріалі.

слід

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 149 серії

  • ОСА отримує повідомлення про два тіла на будівництві, але після прибуття слідчих на місце вони вибухають.
  • Як встановити особи загиблих, якщо від них залишилося так мало? Тільки експерти ОСА зможуть тут розібратися.
  • Розслідування приводить до ще більш заплутаної справи, до якої були причетні загиблі, але й самі вони виявилися непростими.
  • Та несподівано в цьому розслідуванні з’являється жінка, яка все ставить з ніг на голову…

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 149 серія детективного серіалу

Серіал Слід 149 серія на сайті СТБ вже 20.09.2021. Про що сюжет сто сорок дев'ятої серії серіалу Слід - опис. Слід 149 серія 20.09.2021 - огляд

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