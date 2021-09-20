«Слід»: чим зацікавить 149 серія детективного серіалу
20.09.2021
Сьогодні, 20 вересня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 149 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач будуть розслідувати вбивство фармацевтів-хіміків. Усі деталі читайте в матеріалі.
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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.
Серіал «Слід» ― сюжет 149 серії
- ОСА отримує повідомлення про два тіла на будівництві, але після прибуття слідчих на місце вони вибухають.
- Як встановити особи загиблих, якщо від них залишилося так мало? Тільки експерти ОСА зможуть тут розібратися.
- Розслідування приводить до ще більш заплутаної справи, до якої були причетні загиблі, але й самі вони виявилися непростими.
- Та несподівано в цьому розслідуванні з’являється жінка, яка все ставить з ніг на голову…
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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.
Video: «Слід»: чим зацікавить 149 серія детективного серіалу
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