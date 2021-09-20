Сьогодні, 20 вересня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 149 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач будуть розслідувати вбивство фармацевтів-хіміків. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 149 серії

ОСА отримує повідомлення про два тіла на будівництві, але після прибуття слідчих на місце вони вибухають.

Як встановити особи загиблих, якщо від них залишилося так мало? Тільки експерти ОСА зможуть тут розібратися.

Розслідування приводить до ще більш заплутаної справи, до якої були причетні загиблі, але й самі вони виявилися непростими.

Та несподівано в цьому розслідуванні з’являється жінка, яка все ставить з ніг на голову…

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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