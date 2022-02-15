Сегодня, 15 февраля, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 213 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство директора похоронного бюро. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 213 серии

ОСА занимается делом Николая Погребняка ― директора фирмы ритуальных услуг, который внезапно скончался прямо на улице.

Детективы обнаруживают, что Николай находился в неадекватном состоянии и незадолго до смерти разговаривал с якобы духами.

Криминалист ОСА находит причину такого поведения мужчины: в его крови был адовый коктейль токсинов, который и вызвал так называемый атропиновый психоз.

Кто и зачем накачал Погребняка наркотиками? И хотел ли убийца довести его до смерти или только напугать?

Кто стал подозреваемым? И какой был мотив у убийцы?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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