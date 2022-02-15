Сьогодні, 15 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 213 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство директора похоронного бюро. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 213 серії

ОСА займається справою Миколи Погребняка ― директора фірми ритуальних послуг, який раптово помер просто на вулиці.

Детективи виявляють, що Микола перебував у неадекватному стані та незадовго до смерті розмовляв із нібито духами.

Криміналіст ОСА знаходить причину такої поведінки чоловіка: у його крові був пекельний коктейль токсинів, який і призвів до так званого атропінового психозу.

Хто й навіщо накачав Погребняка наркотиками? Убивця хотів довести його до смерті чи тільки налякати?

Хто став підозрюваним? І яким був мотив убивці?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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