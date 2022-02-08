Виктор Шаблий – жесткий коп с добрым сердцем

С понедельника по четверг в 18:05 на СТБ выходят новые эпизоды сериала «Слід» производства компании SPACE Production, в котором показывают работу ОСА ― лучшего детективного агентства страны. Мы хотим рассказать подробнее о каждом персонаже, чтобы у зрителя была возможность с другой стороны посмотреть на них. Читайте в нашем материале подробную информацию о заместителе председателя ОСА Викторе Шаблие. Поверьте, он может вас удивить!

Роль Виктора Шаблия ― заместителя главы ОСА, подполковника, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника ― исполняет актер Борис Георгиевский.

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Виктор Шаблий, подполковник, 50 лет ― биография

Подполковник полиции, старший оперуполномоченный. Родился в семье военных, поэтому в детстве и юности рос по гарнизонам, много переезжал, все это наложило отпечаток на его характер и мировоззрение. Виктор резкий, волевой, может быть грубым, брутальным и очень несдержанным. Единственный сотрудник, который был назначен в ОСА руководством МВД без согласования с Ольгой Косач.

Виктор Шаблий ― жесткий коп старой школы. В начале сотрудничества считает себя лучше Косач да и вообще ― всех. Уверен, что именно он должен возглавить Особое Следственное Агентство. Однако со временем он привыкает к коллегам, а с Косач у него даже завязывается дружба.

Несмотря на некоторые недостатки, Шаблий преданный своему делу. Он честный, неподкупный, хочет наказать виновных. Однако иногда во время расследования может искать легкие пути и не всегда хочет «копать» дальше. Но готов на все, чтобы расколоть преступника.

Слишком эмоционально воспринимает преступления, связанные с детьми. А значит, у него доброе сердце.

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Смотрите новые серии сериала «Слід» с понедельника по четверг в 18:05 на телеканале СТБ.

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