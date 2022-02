Віктор Шаблій – жорсткий коп із добрим серцем

З понеділка по четвер о 18:05 на СТБ виходять нові епізоди серіалу «Слід» виробництва компанії SPACE Production, де показують роботу ОСА ― найкращої детективної агенції країни. Ми хочемо розповісти детальніше про кожного персонажа, щоб у глядача була можливість з іншого боку поглянути на них. Читайте в нашому матеріалі детальну інформацію про заступника голови ОСА Віктора Шаблія. Повірте, він може вас здивувати!

Роль Віктора Шаблія ― заступника голови ОСА, підполковника, старшого оперуповноваженого, слідчого-оперативника ― виконує актор Борис Георгієвський.

Більше на тему: Нові співробітники та смертельна небезпека: шеф-редакторка серіалу «Слід» Ніна Пономарьова зацікавила подробицями нових серій

Віктор Шаблій, підполковник, 50 років ― біографія

Підполковник поліції, старший оперуповноважений. Народився в сім’ї військових, тому в дитинстві та юності ріс по гарнізонах, багато переїжджав, усе це позначилося на його характері та світогляді. Віктор різкий, вольовий, може бути грубим, брутальним і дуже нестриманим. Єдиний працівник, призначений в ОСА керівництвом МВС без узгодження з Ольгою Косач.

Віктор Шаблій ― жорсткий коп старої школи. На початку співпраці вважає себе кращим за Косач та й узагалі ― за всіх. Упевнений, що саме він повинен очолити Особливу Слідчу Агенцію. Проте згодом він звикає до колег, а з Косач у нього навіть зав’язується дружба.

Незважаючи на деякі вади, Шаблій відданий своїй справі. Він чесний, непідкупний, хоче покарати винних. Проте іноді під час розслідування може шукати легкі шляхи і не завжди хоче «копати» далі. Але готовий на все, щоб розколоти злочинця.

Занадто емоційно може сприймати злочини, які пов’язані з дітьми. А отже, у нього добре серце.

Більше на тему: Тетяна Кравченко: Ольга Косач — леді-справедливість

Дивіться нові серії серіалу «Слід» з понеділка по четвер о 18:05 на телеканалі СТБ.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.