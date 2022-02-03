Украинский Джонни Депп в сериале «Слід» на СТБ

31 января в 18:05 на СТБ выходят новые эпизоды сериала «Слід» производства компании SPACE Production, в котором показывают работу ОСА ― лучшего детективного агентства страны. Команду ОСА пополнили профессионалы, которые успешно покоряют просторы кинорасследований. Среди них актер Михаил Самарский, который исполняет роль Максима Розумовского — капитана полиции, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника.

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Его герою 28 лет. Он пришел в полицию во время реформы в 2015 году. По характеру довольно мягкий: верит в добро и людей, каждый раз болезненно и глубоко переживает тяжкие преступления, пусть внешне этого не показывает. В то же время он отважный и пылкий, эмоциональный, максимально благородный и честный. Это становится понятно, как только мы встречаемся с ним глазами. Типаж настоящего Д’Артаньяна, а внешне мужчина напоминает звезду голливудского кино — Джонни Деппа.

«Похожи ли мы? Да. Ощущение, словно писали персонажа с меня. Все вышеперечисленное — обо мне, — признается Михаил. — Мечта сыграть детектива родилась еще в детстве. Когда-то я увидел сериал с Мэттью Мак-Конахи (True Detective) и тогда поставил для себя цель сыграть детектива. Когда меня пригласили на кастинг, понял, что это может быть хороший шаг на пути к цели».

Первый съемочный день в новой команде для актера всегда небольшое посвящение. Для Миши дебют на площадке сериала «Слід» состоялся в сложных условиях. Не секрет, что проект снимается при любой погоде, и порой команда адаптирует сцены на месте. Самарский отмечает, что в тот день ему пришлось применить все свои навыки на практике.

«Во время каждого съемочного дня происходят сотни различных ситуаций, которые отчеканены в моей памяти. В первый день пришлось делать десятки исследований, надевать наручники, стрелять из пистолета, сражаться с преступниками — и делать все профессионально, будто занимаешься этим всю жизнь. Я азартный актер, поэтому для меня это вызовы, которые я всегда принимаю и развиваю свои навыки в жизни, потому что знаю, что мне это пригодится в моих ролях», — заключил Михаил Самарский.

Новые эпизоды сериала «Слід» будут удивлять зрителей на протяжении всего сезона. Яркие и экстремальные истории, где некий фермер удерживает преступников, реквизит в виде клеток под высоким напряжением, извлечение гроба из реки и многое другое в условиях зимы, — это и многое другое не раз заставит ваше дыхание замирать.

Смотрите новые серии сериала «Слід» с 31 января с понедельника по четверг в 18:05 на телеканале СТБ.

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