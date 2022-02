Український Джонні Депп у серіалі «Слід» на СТБ

31 січня о 18:05 на СТБ виходять нові епізоди серіалу «Слід» виробництва компанії SPACE Production, де показують роботу ОСА ― найкращої детективної агенції країни. Команду ОСА поповнили професіонали, котрі успішно підкорюють простори кінорозслідувань. Серед них актор Михайло Самарський, який виконує роль Максима Розумовського — капітана поліції, старшого оперуповноваженого слідчого-оперативника.

Його героєві 28 років. Він прийшов у поліцію під час реформи у 2015 році. За характером доволі м’який: вірить у добро і людей, щоразу болісно та глибоко переживає тяжкі злочини, нехай зовні цього не показує. Водночас відважний і палкий, емоційний, максимально шляхетний і чесний. Це стає зрозуміло, щойно ми зустрічаємося з ним очима. Типаж справжнього Д’Артаньяна, а зовні чоловік схожий на зірку голлівудського кіно — Джонні Деппа.

Перший знімальний день у новій команді для актора завжди є невеликим посвяченням. Для Михайла дебют на майданчику серіалу «Слід» відбулася в складних умовах. Не секрет, що проєкт знімається за будь-якої погоди, і часом команда адаптує сцени на місці. Самарський зазначає, що того дня йому довелося застосувати всі свої навички на практиці.

Нові епізоди серіалу «Слід» дивуватимуть глядачів упродовж усього сезону. Яскраві та екстремальні історії, де фермер утримує злочинців, реквізит у вигляді кліток під високою напругою, діставання труни з річки та багато іншого в умовах зими, — це та багато іншого не раз змусять вас затамувати подих.

Дивіться нові серії серіалу «Слід» з 31 січня з понеділка по четвер о 18:05 на телеканалі СТБ.

