Український Джонні Депп у серіалі «Слід» на СТБ

31 січня о 18:05 на СТБ виходять нові епізоди серіалу «Слід» виробництва компанії SPACE Production, де показують роботу ОСА ― найкращої детективної агенції країни. Команду ОСА поповнили професіонали, котрі успішно підкорюють простори кінорозслідувань. Серед них актор Михайло Самарський, який виконує роль Максима Розумовського — капітана поліції, старшого оперуповноваженого слідчого-оперативника.

Більше на тему: Нові співробітники та смертельна небезпека: шеф-редакторка серіалу «Слід» Ніна Пономарьова зацікавила подробицями нових серій

Його героєві 28 років. Він прийшов у поліцію під час реформи у 2015 році. За характером доволі м’який: вірить у добро і людей, щоразу болісно та глибоко переживає тяжкі злочини, нехай зовні цього не показує. Водночас відважний і палкий, емоційний, максимально шляхетний і чесний. Це стає зрозуміло, щойно ми зустрічаємося з ним очима. Типаж справжнього Д’Артаньяна, а зовні чоловік схожий на зірку голлівудського кіно — Джонні Деппа.

«Чи ми схожі? Так. Відчуття, наче писали персонажа з мене. Усе перелічене вище — про мене, — зізнається Михайло. — Мрія зіграти детектива народилася ще в дитинстві. Колись я побачив серіал з Меттью Мак-Конагі (True Detective) і тоді поставив собі за мету зіграти детектива. Коли мене запросили на кастинг, зрозумів, що це може бути добрий крок на шляху до мети».

Перший знімальний день у новій команді для актора завжди є невеликим посвяченням. Для Михайла дебют на майданчику серіалу «Слід» відбулася в складних умовах. Не секрет, що проєкт знімається за будь-якої погоди, і часом команда адаптує сцени на місці. Самарський зазначає, що того дня йому довелося застосувати всі свої навички на практиці.

«Під час кожного знімального дня відбуваються сотні різних ситуацій, які закарбувались у моїй пам’яті. У перший день довелося робити десятки досліджень, надівати наручники, стріляти з пістолета, боротися зі злочинцями — і робити все професійно, ніби займаєшся цим усе життя. Я азартний актор, тому для мене це виклики, які я завжди приймаю та розвиваю свої навички в житті, бо знаю, що мені це знадобиться у моїх ролях», — сказав Михайло Самарський.

Нові епізоди серіалу «Слід» дивуватимуть глядачів упродовж усього сезону. Яскраві та екстремальні історії, де фермер утримує злочинців, реквізит у вигляді кліток під високою напругою, діставання труни з річки та багато іншого в умовах зими, — це та багато іншого не раз змусять вас затамувати подих.

Дивіться нові серії серіалу «Слід» з 31 січня з понеділка по четвер о 18:05 на телеканалі СТБ.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.