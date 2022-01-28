31 января в 18:05 на СТБ выходят новые эпизоды сериала «Слід» производства компании SPACE Production, в котором показывают работу ОСА ― лучшего детективного агентства страны. Один из самых запоминающихся персонажей ― майор спецназа Тарас Рымарь. Брутальный мачо с телом Аполлона и добрым сердцем. Читайте в нашем материале подробную информацию о майоре и следователе-оперативнике.

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Роль Тараса Рымаря ― майора спецназа, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника ― исполняет актер Алексей Суровцев.

Тарас Рымарь, 32 года ― биография

Брутальный, уверенный в себе мужчина. В экстремальных ситуациях действует мгновенно и эффективно, но, несмотря на это, старается всегда быть рассудительным, просчитывая возможные риски.

Кроме того, Рымарь ― хамелеон и работает под прикрытием: он может выдать себя за кого угодно ― от руфера до профессора физики. Умеет вызывать у людей доверие, быть «своим» в любой компании. Любит технику и оружие. Владеет рукопашным боем, упоминал в сериях, что у него военная подготовка.

Под маской брутального мачо скрывается добрый, понимающий, эмпатичный мужчина.

Тарас Рымарь холост. У него всегда много девушек. Говорит, что просто еще не встретил свою любовь. При этом флиртует с любой женщиной соответствующего возраста «на автомате».

«Тарас Рымарь ― это я, серьезная сторона меня. У нас очень много схожего. Признаться, я часто снимаюсь в своей одежде, ведь наши типажи практически идентичны. Мне симпатизирует образ Тараса. Он, как и я, любит девушек и не любит, когда им командуют. Тарас, несмотря на свою вспыльчивость, прислушивается к авторитетам», ― так описывает своего персонажа актер Алексей Суровцев.

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Смотрите новые серии сериала «Слід» с 31 января с понедельника по четверг в 18:05 на телеканале СТБ.

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