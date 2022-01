31 січня о 18:05 на СТБ виходять нові епізоди серіалу «Слід» виробництва компанії SPACE Production, де показують роботу ОСА ― найкращої детективної агенції країни. Один із найбільш яскравих персонажів ― майор спецназу Тарас Римар. Брутальний мачо з тілом Аполлона і добрим серцем. Читайте в нашому матеріалі детальну інформацію про майора і слідчого-оперативника.

Роль Тараса Римаря ― майора спецназу, старшого оперуповноваженого, слідчого-оперативника ― виконує актор Олексій Суровцев.

Брутальний, упевнений у собі чоловік. В екстремальних ситуаціях діє миттєво і ефективно, але попри це намагається завжди бути розважливим, прораховуючи можливі ризики.

Крім того, Римар ― хамелеон і працює під прикриттям: він може видати себе за будь-кого ― від руфера до професора фізики. Вміє викликати в людей довіру, бути «своїм» у будь-якій компанії. Любить техніку та зброю. Володіє рукопашним боєм, згадував у серіях, що має військову підготовку.

Під маскою брутального мачо ховається добрий, розуміючий, емпатичний чоловік.

Тарас Римар неодружений. У нього завжди багато дівчат. Каже, що просто ще не зустрів своє кохання. При цьому фліртує з будь-якою жінкою відповідного віку «на автоматі».

