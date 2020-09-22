Виктор Шаблий – жесткий коп с добрым сердцем

С 22 сентября детективный сериал «Слід» выходит в эфире телеканала СТБ в 20:15. Зрители с интересом наблюдают за расследованиями сотрудников Особого Следственного Агентства. Естественно, что у кого-то уже появились свои фавориты и симпатии. Однако мы хотим рассказать более подробно о каждом, чтобы у зрителя была возможность с другой стороны посмотреть на того или иного персонажа. Читайте в нашем материале подробную информацию о заместителе председателя ОСА Викторе Шаблие. Поверьте, он может вас удивить!

Роль Виктора Шаблия – заместителя председателя ОСА, подполковника, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника – исполняет актер Борис Георгиевский.

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Виктор Шаблий, 50 лет.

Подполковник полиции, старший оперуполномоченный. Родился в семье военных, поэтому в детстве и юности рос по гарнизонам, много переезжал, все это наложило отпечаток на его характер и мировоззрение. Виктор резкий, волевой, может быть грубым, брутальным и очень несдержанным. Единственный сотрудник, который был назначен в ОСА руководством МВД без согласования с Ольгой Косач.

Виктор Шаблий – жесткий коп старой школы. В начале сотрудничества – шовинист, считает себя лучше Косач да и вообще – всех. Уверен, что именно он должен возглавить Особое Следственное Агентство. Однако, кто знает, возможно, он изменит свое мнение.

Несмотря на некоторые недостатки, Шаблий преданный своему делу. Он честный, неподкупный, хочет наказать виновных. Однако иногда во время расследования может искать легкие пути и не всегда хочет «копать» дальше. Но готов на все, чтобы расколоть преступника.

Слишком эмоционально воспринимает преступления, связанные с детьми. А значит, у него – доброе сердце.

Смотрите детективный сериал «Слід» с понедельника по четверг в 20:15!

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