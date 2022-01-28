Андрей Броменко ― доктор Хаус и Шерлок Холмс в одном лице

31 января в 18:05 на СТБ выходят новые эпизоды сериала «Слід» производства компании SPACE Production, в котором показывают работу ОСА ― лучшего детективного агентства страны. Один из его главных персонажей ― нейробиолог и эксперт-криминалист Андрей Броменко. Предлагаем подробнее ознакомиться с информацией об эксперте, который влюблен в свою работу.

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Роль Андрея Броменко ― нейробиолога и эксперта-криминалиста ― исполнил Владислав Фуковский.

Андрей Броменко, 26 лет – биография

Андрей родился в райцентре Киевской области. Наделенный феноменальной памятью, тренирует ее каждый день. Такой себе всезнайка. Обожает разные опыты. Еще со школы интересуется компьютерами, владеет хакерскими навыками.

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Правдолюб и правдоруб. Довольно резкий, может быть грубоватым. Обижается, если кто-то ему не доверяет, пытается доказать свою правоту и почти всегда ее доказывает. Не боится начальников, уверен в себе, иногда слишком, чем вызывает улыбки коллег.

Профиль Броменко ― нейробиологические исследования (генетика, биохимия, физиология нервной системы, изучение поведения человека), а также любая техника и гаджеты. Как и другие сотрудники ОСА, умеет проводить все экспертизы. В последнее время решил попробовать себя в роли оперативника и просится у руководства взять его на место преступления.

Смотрите новые серии сериала «Слід» с 31 января с понедельника по четверг в 18:05 на телеканале СТБ.

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