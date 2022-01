31 січня о 18:05 на СТБ виходять нові епізоди серіалу «Слід» виробництва компанії SPACE Production, де показують роботу ОСА ― найкращої детективної агенції країни. Один із його головних персонажів ― нейробіолог та експерт-криміналіст Андрій Броменко. Пропонуємо детальніше ознайомитися з інформацією про експерта, який закоханий у свою роботу.

Роль Андрія Броменка ― нейробіолога та експерта-криміналіста ― виконав Владислав Фуковський.

Андрій народився в райцентрі Київської області. Наділений феноменальною пам’яттю, тренує її щодня. Такий собі всезнайко. Обожнює різні досліди. Ще зі школи цікавиться комп’ютерами, володіє хакерськими навичками.

Правдолюб і правдоруб. Доволі різкий, може бути грубуватим. Ображається, якщо хтось йому не довіряє, намагається довести свою правоту і майже завжди її доводить. Не боїться начальників, упевнений у собі ― часто занадто, чим викликає посмішки колег.

Профіль Броменка ― нейробіологічні дослідження (генетика, біохімія, фізіологія нервової системи, вивчення поведінки людини), а також будь-яка техніка і гаджети. Як і інші співробітники ОСА, вміє проводити всі експертизи. Останнім часом вирішив спробувати себе в ролі оперативника і проситься в керівництва взяти його на місце злочину.

