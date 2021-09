Детективний серіал «Слід» за майже місяць в ефірі встиг завоювати прихильність багатьох глядачів. Один зі співробітників Особливої Слідчої Агенції ― комп’ютерний геній Станіслав Шугаєв ― молодий хлопець, який виріс у дитбудинку. Він ― борець за справедливість, якого запроторила до в’язниці Ольга Косач. Пропонуємо детальніше ознайомитися з інформацією про енергійного і трохи ексцентричного хлопця.

Роль Станіслава Шугаєва ― хакера, біолога та хіміка, керівника аналітичного відділу ― зіграв молодий актор Богдан Рубан.

Станіслав Шугаєв, 26 років

Шумний, енергійний, веселий та дружній. Трохи розсіяний та неохайний, за що часто отримує зауваження від Косач.

Дуже талановитий, але по-дитячому нетерплячий. Хапається відразу за кілька справ. Проте завжди все робить вчасно, хоч би й довелось для цього не спати кілька діб. Любить професійні виклики.

На початку серіалу сидів у в’язниці за те, що пограбував банк. Проте за вкрадені гроші він зробив ремонт у дитячому будинку, в якому виріс. До в’язниці Шугаєва посадила Косач (упіймала його завдяки комп’ютерній мишці, яка залишала подряпини на столі), а потім сама ж і домоглася його звільнення.

Шугаєв ― самородок. Закінчив університет з відзнакою як хімік і біолог. Захопився комп’ютерами, став одним з найкращих хакерів Європи. Може зламати практично будь-що ― від сервера комп’ютерної гри до бази наукового інституту, прослухати будь-які телефони.

Станіслав ― сирота, виріс у дитбудинку. До в’язниці був без взаємності закоханий в адміністраторку коворкінгу Поліну. Після звільнення з камери він побіг до коворкінгу, щоб побачити її. Час від часу фліртує з Червоною, але зробити серйозний і відкритий крок не може. Вступати у стосунки з жінками не поспішає, віддає перевагу роботі.

