Станислав Шугаев ― компьютерный гений и современный Робин Гуд

31 января в 18:05 на СТБ выходят новые эпизоды сериала «Слід» производства компании SPACE Production, в котором показывают работу ОСА ― лучшего детективного агентства страны. Один из сотрудников Особого Следственного Агентства ― компьютерный гений Станислав Шугаев ― молодой парень, который вырос в детдоме. Он ― борец за справедливость, которого отправила в тюрьму Ольга Косач. Предлагаем подробнее ознакомиться с информацией об энергичном и немного эксцентричном парне.

Роль Станислава Шугаева ― хакера, биолога и химика, руководителя аналитического отдела ― сыграл молодой актер Богдан Рубан.

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Станислав Шугаев, 26 лет ― биография

Шумный, энергичный, веселый и дружелюбный. Несколько рассеянный и неопрятный, за что часто получает замечания от Косач.

Очень талантливый, однако по-детски нетерпеливый. Хватается одновременно за несколько дел. Но всегда все делает вовремя, даже если приходится для этого не спать несколько суток. Любит профессиональные вызовы.

В начале сериала сидел в тюрьме за то, что ограбил банк. Однако за украденные деньги он сделал ремонт в детском доме, в котором вырос. В тюрьму Шугаева посадила Косач (поймала его благодаря компьютерной мышке, которая оставляла царапины на столе), а затем сама же и добилась его освобождения для работы с ней.

Шугаев ― самородок. Окончил университет с отличием как химик и биолог. Увлекся компьютерами, стал одним из лучших хакеров Европы. Способен сломать практически что угодно ― от сервера компьютерной игры до базы научного института, может прослушать любые телефоны.

Станислав ― сирота, вырос в детдоме. В тюрьме был безответно влюблен в администратора коворкинга Полину. После освобождения из камеры бежал в коворкинг, чтобы увидеть ее. Время от времени флиртует с Червоной, но сделать серьезный и открытый шаг не может. Вступать в отношения с женщинами не спешит, предпочитает работу.

В новых сериях у него появится шанс узнать кое-что о своем прошлом, которое вызывало очень много вопросов.

Смотрите новые серии сериала «Слід» с 31 января с понедельника по четверг в 18:05 на телеканале СТБ.

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