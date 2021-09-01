Станислав Шугаев ― компьютерный гений и современный Робин Гуд

Детективный сериал «Слід» уже успел завоевать расположение многих зрителей. Один из сотрудников Особого Следственного Агентства ― компьютерный гений Станислав Шугаев ― молодой парень, который вырос в детдоме. Он ― борец за справедливость, которого отправила в тюрьму Ольга Косач. Предлагаем подробнее ознакомиться с информацией об энергичном и немного эксцентричном парне.

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Роль Станислава Шугаева ― хакера, биолога и химика, руководителя аналитического отдела ― сыграл молодой актер Богдан Рубан.

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Станислав Шугаев, 26 лет

Шумный, энергичный, веселый и дружелюбный. Несколько рассеянный и неопрятный, за что часто получает замечания от Косач.

Очень талантливый, однако по-детски нетерпеливый. Хватается одновременно за несколько дел. Но всегда все делает вовремя, хотя бы и пришлось для этого не спать несколько суток. Любит профессиональные вызовы.

В начале сериала сидел в тюрьме за то, что ограбил банк. Однако за украденные деньги он сделал ремонт в детском доме, в котором вырос. В тюрьму Шугаева посадила Косач (поймала его благодаря компьютерной мышке, которая оставляла царапины на столе), а затем сама же и добилась его освобождения.

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Шугаев ― самородок. Окончил университет с отличием как химик и биолог. Увлекся компьютерами, стал одним из лучших хакеров Европы. Может сломать практически что угодно ― от сервера компьютерной игры до базы научного института, может прослушать любые телефоны.

Станислав ― сирота, вырос в детдоме. В тюрьме был безответно влюблен в администратора коворкинга Полину. После освобождения из камеры бежал в коворкинг, чтобы увидеть ее. Время от времени флиртует с Червоной, но сделать серьезный и открытый шаг не может. Вступать в отношения с женщинами не спешит, предпочитает работу.

Смотрите новые серии детективного сериала «Слід» в пятницу, 3 сентября, в 20:15 на телеканале СТБ!

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