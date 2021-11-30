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«Слід»: чем заинтересует 189 серия детективного сериала

30.11.2021

Сегодня, 30 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 189 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать смерть экстрасенса и коррупционера. Все детали читайте в материале. 

Слід 189

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 189 серии

  • Страшная смерть настигла предсказательницу Ангелину и ее клиента Павла Федоровича Ковальского. Убийца бросил дымовую шашку в камин в доме гадалки и запер снаружи все двери, чтобы жертвы не смогли выбраться. 
  • Что нашли эксперты ОСА на месте преступления?
  • Как ОСА узнает, что начальник управления земельных отношений Заднепрянска Ковальский был коррупционером? Какие у него связи?
  • Что делают по этому поводу местные жители, и как они узнали о его пристрастиях к экстрасенсам?
  • Кто постоянно писал ему угрозы и портил забор?
  • Действительно ли разгневанный народ решил устранить чиновника таким жестоким образом, или это происки партнеров-конкурентов?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 189 серия детективного сериала

Сериал Слід 189 серия на сайте СТБ уже 30.11.2021. О чем сюжет сто восемьдесят девятой серии сериала Слід – описание. Слід 189 серия 30.11.2021 – обзор.

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