Сегодня, 30 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 189 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать смерть экстрасенса и коррупционера. Все детали читайте в материале.

Больше по теме: «Слід»: 188 серия смотреть онлайн

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 189 серии

Страшная смерть настигла предсказательницу Ангелину и ее клиента Павла Федоровича Ковальского. Убийца бросил дымовую шашку в камин в доме гадалки и запер снаружи все двери, чтобы жертвы не смогли выбраться.

Что нашли эксперты ОСА на месте преступления?

Как ОСА узнает, что начальник управления земельных отношений Заднепрянска Ковальский был коррупционером? Какие у него связи?

Что делают по этому поводу местные жители, и как они узнали о его пристрастиях к экстрасенсам?

Кто постоянно писал ему угрозы и портил забор?

Действительно ли разгневанный народ решил устранить чиновника таким жестоким образом, или это происки партнеров-конкурентов?

Больше по теме: Как снимают детективный сериал «Слід»

В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 189 серия детективного сериала Сериал Слід 189 серия на сайте СТБ уже 30.11.2021. О чем сюжет сто восемьдесят девятой серии сериала Слід – описание. Слід 189 серия 30.11.2021 – обзор.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.