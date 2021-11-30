Сьогодні, 30 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 189 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть смерть екстрасенса та корупціонера. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 189 серії

Страшна смерть спіткала ясновидицю Ангеліну та її клієнта Павла Федоровича Ковальського. Вбивця кинув димову шашку в камін у будинку ворожки і замкнув зовні всі двері, щоби жертви не змогли вибратися.

Що виявили експерти ОСА на місці злочину?

Як ОСА дізнається, що начальник управління земельних відносин Задніпрянська Ковальський був корупціонером? Які в нього зв’язки?

Що роблять з цього приводу місцеві жителі, і як вони дізналися про його пристрасть до екстрасенсів?

Хто постійно писав йому погрози та псував паркан?

Чи справді розгніваний народ вирішив усунути чиновника в такий жорстокий спосіб, а чи це підступи партнерів-конкурентів?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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