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Сериал «Слід»: специальная премьера

10.09.2021

Сегодня, 10 сентября, в 20:15 в эфир телеканала СТБ выйдут новые серии детективного сериала «Слід». Сотрудникам Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач предстоит расследовать дела, которые будут касаться личного. В новом сезоне злоумышленники посягнут на самое ценное — семьи детективов.

Video: Сериал «Слід»: специальная премьера

Сериал Слід специальный выпуск на сайте СТБ уже 10.09.2021. О чем сюжет серий специального выпуска фильма Слід, читайте в анонсе

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Команда ОСА будет искать похищенного сына судмедэксперта Марии Небесной. Вместе с ним вскоре в заложники возьмут еще десяток людей. Кто устраивает эти массовые похищения? За расследование лично возьмется Ольга Косач.

Напомним, «Слід» — многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Специальная премьера только 10 сентября в 20:15 — смотрите сразу четыре серии сериала «Слід»!

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