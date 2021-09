Сьогодні, 10 вересня, о 20:15 в ефір телеканалу СТБ вийдуть нові серії детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть справи, які стосуватимуться особистого. У новому сезоні зловмисники посягнуть на найцінніше — сім’ї детективів.

Команда ОСА шукатиме викраденого сина судмедекспертки Марії Небесної. Разом із ним незабаром у заручники візьмуть іще десяток людей. Хто влаштовує ці масові викрадення? За розслідування особисто візьметься Ольга Косач.

Нагадаємо, «Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Спеціальна прем’єра тільки 10 вересня о 20:15 — дивіться одразу чотири серії серіалу «Слід»!

