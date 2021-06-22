«Слід»: чем заинтересует 122 серия детективного сериала
Сегодня, 22 июня, в 16:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 122 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство трех студентов. Все детали читайте в материале.
«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.
ОСА расследует убийство трех студентов. В день гибели все они получили смс-ки от своего однокурсника ― парень назначал каждому встречу за гаражами и обещал отдать долг…
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В 122 серии сериала «Слід» вы узнаете:
- Имеет ли отношение к смерти трех студентов их однокурсник?
- Неужели убитые парни на спор решили соблазнить однокурсницу?
- Мог ли их убить отец девушки, над которой надругались погибшие?
- Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?
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