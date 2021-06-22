Сегодня, 22 июня, в 16:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 122 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство трех студентов. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

ОСА расследует убийство трех студентов. В день гибели все они получили смс-ки от своего однокурсника ― парень назначал каждому встречу за гаражами и обещал отдать долг…

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В 122 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Имеет ли отношение к смерти трех студентов их однокурсник?

Неужели убитые парни на спор решили соблазнить однокурсницу?

Мог ли их убить отец девушки, над которой надругались погибшие?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

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