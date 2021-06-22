Сьогодні, 22 червня, о 16:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 122 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство трьох студентів. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

ОСА розслідує вбивство трьох студентів. У день загибелі всі вони отримали смс-ки від свого однокурсника ― хлопець призначав кожному зустріч за гаражами і обіцяв віддати борг…

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У 122 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Чи причетний до смерті трьох студентів їхній однокурсник?

Невже вбиті хлопці на спір вирішили спокусити однокурсницю?

Чи міг їх убити батько дівчини, над якою поглумилися загиблі?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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