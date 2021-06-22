«Слід»: чим зацікавить 122 серія детективного серіалу
Сьогодні, 22 червня, о 16:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 122 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство трьох студентів. Усі деталі читайте в матеріалі.
«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.
ОСА розслідує вбивство трьох студентів. У день загибелі всі вони отримали смс-ки від свого однокурсника ― хлопець призначав кожному зустріч за гаражами і обіцяв віддати борг…
Більшен на тему: Альбіна Перерва: біографія актриси серіалу «Слід»
У 122 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:
- Чи причетний до смерті трьох студентів їхній однокурсник?
- Невже вбиті хлопці на спір вирішили спокусити однокурсницю?
- Чи міг їх убити батько дівчини, над якою поглумилися загиблі?
- Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?
Читайте нас також у Viber і Telegram.