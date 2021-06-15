Сегодня, 15 июня, в 16:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 118 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство 25-летней Юлии Горюновой, чье тело нашли возле гаражей. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

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В 118 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Неужели погибшая стала жертвой похитителей, которые требовали у ее мужа выкуп?

Почему бизнесмен Борис Горюнов не обратился в полицию после похищения жены?

Могла ли Юлия Горюнова стать жертвой конкурентов мужа?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

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