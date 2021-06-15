Сьогодні, 15 червня, о 16:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 118 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство 25-річної Юлії Горюнової, чиє тіло було знайдене біля гаражів. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

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У 118 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Невже загибла стала жертвою викрадачів, які вимагали в її чоловіка викуп?

Чому бізнесмен Борис Горюнов не звернувся в поліцію після викрадення дружини?

Чи могла Юлія Горюнова стати жертвою конкурентів чоловіка?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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