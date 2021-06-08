Сегодня, 8 июня, в 16:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 114 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать отравление нескольких человек: активистов движения «Чистый город» и директора столичного рынка. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

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В 114 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Причастен ли владелец рынка к отравлению членов движения «Чистый город»?

Мог ли бизнесмен пойти на такой рискованный шаг, чтобы избавиться от активистов?

Были ли у владельца рынка враги, и могли ли они желать ему смерти?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

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