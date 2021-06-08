Сьогодні, 8 червня, о 16:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 114 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть отруєння кількох осіб: активістів руху «Чисте місто» та директора столичного ринку. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

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У 114 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Чи причетний власник ринку до отруєння членів руху «Чисте місто»?

Чи міг бізнесмен піти на такий ризикований крок, щоб позбутися активістів?

Чи були у власника ринку вороги, і чи могли вони бажати йому смерті?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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