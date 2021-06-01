«Слід»: чем заинтересует 110 серия детективного сериала
Сегодня, 1 июня, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 110 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть одинокого академика Билодида, которого нашли мертвым в собственной квартире. Все детали читайте в материале.
«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.
Одинокий академик Билодид найден мертвым в квартире. Все указывает на естественную смерть, но оказывается, что на самом деле мужчину убили…
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В 110 серии сериала «Слід» вы узнаете:
- Что стало причиной смерти академика?
- Неужели он погиб от передозировки лекарств, несовместимых с его болезнями?
- Правда ли, что причиной смерти Билодида стало революционное открытие ученого в области нефтехимии?
- Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?
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