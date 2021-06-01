Сегодня, 1 июня, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 110 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть одинокого академика Билодида, которого нашли мертвым в собственной квартире. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Одинокий академик Билодид найден мертвым в квартире. Все указывает на естественную смерть, но оказывается, что на самом деле мужчину убили…

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В 110 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Что стало причиной смерти академика?

Неужели он погиб от передозировки лекарств, несовместимых с его болезнями?

Правда ли, что причиной смерти Билодида стало революционное открытие ученого в области нефтехимии?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

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