Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чем заинтересует 110 серия детективного сериала

01.06.2021

Сегодня, 1 июня, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 110 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть одинокого академика Билодида, которого нашли мертвым в собственной квартире. Все детали читайте в материале. 

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. 

Одинокий академик Билодид найден мертвым в квартире. Все указывает на естественную смерть, но оказывается, что на самом деле мужчину убили… 

Больше по теме: Антонина Хижняк: биография актрисы сериала «Слід»

В 110 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Что стало причиной смерти академика?
  • Неужели он погиб от передозировки лекарств, несовместимых с его болезнями?
  • Правда ли, что причиной смерти Билодида стало революционное открытие ученого в области нефтехимии?
  • Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

Читайте нас также в Viber и Telegram.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить