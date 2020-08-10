Уже этой осенью на телеканале СТБ состоится премьера нового детективного сериала «Слід». Это адаптация известного формата компании TeleAlliance Israel. Одну из главных ролей ― Екатерины Червоной ― в фильме сыграла молодая актриса Антонина Хижняк. Читайте в нашем материале биографию актрисы.

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Антонина Хижняк родилась 28 июля 1990 года в городе Украинка. С детства мечтала стать актрисой. Поэтому сразу после школы поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, который окончила в 2012 году.

После учебы Антонина работала в Академическом театре кукол. Актриса также дублирует на украинский язык фильмы и мультфильмы для кинотеатров и телевидения, озвучивает игры и приложения, снимается в сериалах.

В 2019 году актриса приняла участие в двух проектах. В фильме «Маменькин сынок» она сыграла одну из эпизодических ролей. А в сериале «Любовь с закрытыми глазами» актрисе досталась роль молодой девушки Кати.

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В 2019 году Антонине посчастливилось ― ее утвердили на роль Мотри в сериале «Спіймати Кайдаша». Картина имела ошеломляющий успех! В 2020 году актриса получила одну из главных ролей в детективном сериале «Слід». Она сыграла капитана полиции, специалиста по оружию, баллистике и трасологии — Екатерину Червону.

Антонина старается не афишировать свою личную жизнь. Но известно, что актриса замужем и у нее подрастает маленький сын.

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