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«Слід»: чим зацікавить 110 серія детективного серіалу

01.06.2021

Сьогодні, 1 червня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 110 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть смерть самотнього академіка Білодіда, якого знайшли мертвим у власній квартирі. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. 

Самотнього академіка Білодіда знайшли мертвим у квартирі. Усе вказує на природну смерть, однак виявляється, що насправді чоловіка вбили…

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У 110 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Що стало причиною смерті академіка?
  • Невже він загинув від передозування ліків, несумісних з його хворобами?
  • Чи правда, що причиною смерті Білодіда стало революційне відкриття вченого в галузі нафтохімії?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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